Venerdì 14 novembre, alle ore 11.00, si terrà a Riposto la cerimonia ufficiale di intitolazione della piazza dedicata al Maestro Franco Battiato, situata a pochi metri dalla casa in cui l’artista nacque, nel quartiere Scariceddu, di fronte a via Duca del Mare. Si tratta della piazza che già ospita il noto murale dedicato al Maestro, divenuto nel tempo un vero e proprio luogo della memoria collettiva e di omaggio spontaneo alla figura di Battiato, punto di riferimento per cittadini e visitatori.





Alla cerimonia prenderanno parte, tra gli altri, il Prefetto di Catania, dott. Pietro Signoriello, il sindaco di Riposto, Davide Vasta, i componenti della giunta municipale, il presidente del Consiglio comunale Nella Casabella, il Questore di Catania, dott. Giuseppe Bellassai, il fratello del Maestro, Michele Battiato, insieme alle autorità civili, militari e religiose del territorio. Un momento di profonda valenza simbolica e culturale, con cui la Città di Riposto rende omaggio a uno dei suoi figli più illustri, artista visionario e uomo di straordinaria sensibilità, che ha saputo rappresentare con la sua musica e la sua poesia l’anima più autentica della Sicilia.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

