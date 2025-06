Dopo settimane di attesa e numerosi richiami ufficiali, l’amministrazione comunale di Riposto ha deciso di intervenire con fermezza per fronteggiare i disservizi legati allo scerbamento cittadino. A fronte della persistente inadempienza della ditta affidataria, che ha avviato gli interventi solo a fine aprile, in ritardo rispetto al cronoprogramma concordato, con risultati parziali e del tutto insoddisfacenti, il Comune ha conferito l’incarico a una nuova ditta con procedura in danno, nel rispetto delle clausole contrattuali.





“Abbiamo atteso con senso di responsabilità che la ditta adempisse correttamente agli obblighi contrattuali – ha dichiarato il sindaco Davide Vasta – ma non possiamo permettere che i ritardi e la negligenza di chi ha vinto un appalto pubblico ricadano sulla qualità della vita dei cittadini e sull’immagine della città. Il rispetto dei contratti con la pubblica amministrazione non è facoltativo. Chi non onora i propri impegni sarà sostituito e perseguito in danno. Continueremo a vigilare scrupolosamente sul rispetto dei contratti – conclude il primo cittadino – per tutelare l’interesse pubblico, assicurando decoro urbano, sicurezza e qualità della vita”.

Lo scerbamento proseguirà nei prossimi giorni in tutte le aree di Riposto, con l’obiettivo di recuperare il ritardo accumulato e assicurare la piena efficienza dei servizi pubblici, in vista dell’intensificarsi della stagione turistica.

