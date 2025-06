Un fine settimana carico di emozioni, tradizioni e partecipazione comunitaria attende la città di Riposto, che si appresta a vivere giorni intensi in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di San Pietro, Patrono della città, e di numerosi eventi civili e culturali che animeranno il centro storico.

Ad aprire ufficialmente le celebrazioni, stamani, alle ore 10:00, sarà la cerimonia di avvicendamento alla guida dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto, con il passaggio di consegne tra il Tenente di Vascello Diletta Volpe e il Tenente di Vascello Arturo Laudato. Un momento solenne che si svolgerà in piazza San Pietro alla presenza del Contrammiraglio Raffaele Macauda, Comandante della Direzione Marittima della Sicilia Orientale, e delle principali autorità civili, militari e religiose del territorio. La giornata proseguirà alle 18:30 con la solenne apertura della Cappella di San Pietro e la traslazione del Simulacro del Santo all’Altare Maggiore, che darà ufficialmente il via ai festeggiamenti in onore di San Pietro. Il sindaco Davide Vasta, a nome della cittadinanza, offrirà al Santo Patrono un cero votivo che arderà durante i giorni della festa. La serata si chiuderà con l’evento “Premio ai ripostesi nel mondo”, in programma alle 20.30 in piazza San Pietro, promosso dall’associazione “Ripostesi nel mondo”.

Nel corso della serata saranno consegnati i riconoscimenti a cittadini ripostesi che si sono distinti fuori dai confini comunali. Ad arricchire l’evento, la partecipazione del cantastorie Luigi Di Pino, orgoglio locale della narrazione popolare siciliana.





Sabato 28 giugno, alle ore 11, in programma la processione con la Reliquia del Santo e l’ingresso alla Pescheria, dove verrà impartita la Benedizione dei pescatori e dei pescivendoli. Le celebrazioni per San Pietro proseguiranno alle 16.30 con un momento atteso da anni: la storica processione a mare del Simulacro del Santo, che torna dopo ben 15 anni di assenza. Un appuntamento di grande impatto simbolico per la comunità, che rinnova così un legame profondo tra la devozione religiosa e l’identità marinara della città. “È per me motivo di profonda emozione e orgoglio – dichiara il sindaco Davide Vasta – poter prendere parte ad un rito tanto sentito, che da troppo tempo mancava. La processione a mare non è solo una tradizione religiosa, ma un’espressione autentica del nostro essere comunità legata al mare e all’identità”. In serata, alle 20:30, la piazza sarà nuovamente cuore pulsante della festa con “La Sicilia in musica”, serata condotta da Ruggero Sardo e dedicata alla valorizzazione della musica d’autore e popolare siciliana. Sul palco si alterneranno artisti di grande rilievo come Mario Venuti, Bellamorèa e Lautarì, in un viaggio sonoro che unirà tradizione e contemporaneità.

Il culmine dei festeggiamenti sarà domenica 29 giugno, giornata della solennità liturgica di San Pietro, con la celebrazione, alle ore 10:00, della Santa Messa presieduta dal Vescovo della Diocesi di Patti, Mons. Guglielmo Giombanco, e la tradizionale processione del Simulacro per le vie cittadine a partire dalle ore 20:30.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

