Secondo appuntamento nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio ‘N. Colajanni’ di Riposto con la nuova edizione di ‘(e)Venti di legalità’, ciclo di incontri coorganizzato dal Comune di Riposto e dall’Istituto d’Istruzione Superiore di Riposto per promuovere la cultura della legalità tra gli studenti. Il 27 marzo, alle ore 9.30, sarà protagonista il Comandante della Guardia Costiera di Riposto, il Tenente di Vascello Diletta Leotta, che parlerà di come ‘Vivere il mare in sicurezza: regole, controlli e buone pratiche’. È doveroso, innanzitutto, ringraziare le Forze dell’Ordine per la disponibilità che mostrano in questa e in ogni altra occasione – dichiara il sindaco di Riposto, Davide Vasta – E poi, naturalmente, anche la preside Rosalba Mingiardi per l’impegno, la capacità di dialogo e l’attenzione che dimostra costantemente nei confronti dei suoi studenti. Sono convinto che le istituzioni e la scuola, dove avviene il passaggio di consegne tra le generazioni, abbiano il compito di lavorare in sinergia per formare futuri cittadini maturi, responsabili e consapevoli del valore della cultura della legalità fin dai primi anni di scuola”.





Tra i temi al centro dell’incontro i comportamenti prudenti e responsabili da seguire per una fruizione del mare in sicurezza, e le norme da osservare alla condotta di unità da diporto, tra i compiti istituzionali di maggiore importanza per il Corpo delle Capitanerie di Porto. “Questi incontri rappresentano un’importante occasione di confronto e di riflessione per i nostri studenti – afferma Rosalba Mingiardi, dirigente scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Riposto – Riteniamo che la collaborazione tra istituzioni e mondo della scuola siano fondamentali per costruire una società più consapevole e responsabile. Per questo motivo continueremo a promuovere momenti di approfondimento su tematiche fondamentali per la crescita dei ragazzi, consapevoli che l’educazione alla legalità sia un pilastro imprescindibile per il loro futuro”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

