Il Consiglio comunale di Riposto ha approvato all’unanimità una mozione che impegna il sindaco Davide Vasta ad intraprendere tutte le azioni necessarie a difesa dell’ennesimo tentativo di depauperamento dell’ospedale Sant’Isidoro di Giarre. È di nuovo allarme, infatti, nell’intero comprensorio ionico etneo per il nuovo paventato depotenziamento del presidio di via Forlanini. Un rischio che ha spinto il comitato dei sindaci del distretto sanitario di Giarre a recarsi nei giorni scorsi a Palermo per un’interlocuzione informale con il neo assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni. Il Consiglio comunale ripostese ha chiesto quindi formalmente al primo cittadino, quale capo dell’amministrazione comunale e responsabile della salute pubblica, di avviare le opportune interlocuzioni con gli organi del comune, le consulte, le associazioni cittadine e le categorie socio economiche e di comunicare al Consiglio comunale tutte le azioni intraprese in seno al comitato dei sindaci.

Il sindaco, dopo aver riferito l’esito dell’incontro con l’assessore regionale, ha annunciato le iniziative in programma. “Stiamo sollecitando i Consigli comunali ad esprimersi in modo unitario per la salvaguardia dell’ospedale – ha spiegato Davide Vasta – Poi, qualora l’intenzione di depotenziare l’ospedale continuasse ad essere nell’aria, l’idea è quella di scendere in piazza tutti insieme, in modo pacifico, e protestare davanti all’ospedale o, se sarà il caso, andare a manifestare anche a Palermo”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

