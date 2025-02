In merito ai controlli eseguiti dai militari del Nas e del Nil nella mensa dell’Istituto scolastico ‘S. Quasimodo’ di Riposto, interviene il sindaco Davide Vasta. “Premetto, per rassicurare i genitori, che dai controlli eseguiti non sono state riscontrate gravi carenze di natura igienico sanitaria, perché in tal caso i militari, qualora vi fosse stato rischio per la salute pubblica, avrebbero giustamente disposto la chiusura immediata della mensa. Nel verbale, che io stesso ho avuto modo di leggere, i Nas hanno dichiarato, e cito testuali parole, che ‘venivano esaminati a campione gli alimenti presenti, i quali risultavano regolarmente confezionati ed etichettati, con data di scadenza in corso di validità’. Detto ciò, non appena appreso del controllo compiuto e delle violazioni riscontrate, ho subito disposto che il nostro funzionario si adoperasse per verificare quanto previsto nel capitolato d’appalto per avviare di conseguenza tutte le procedure di contestazione da applicare alla ditta. Fino ad oggi i controlli nella mensa sono stati eseguiti da un nostro addetto, ma, alla luce di quanto accaduto, istituiremo una commissione formata da rappresentanti dei genitori e da nostro personale a garanzia della massima trasparenza e vigilanza sul servizio”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

