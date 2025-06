Un luogo rinnovato, colorato e accogliente dove i bambini possono giocare in sicurezza e le famiglie ritrovarsi. È stato inaugurata l’area giochi di Torre Archirafi, realizzata davanti alla scuola “A. Manzoni”, che attendeva da tempo un intervento di riqualificazione. A tagliare il nastro il sindaco Davide Vasta, alla presenza del vicesindaco Carmelo D’Urso e degli assessori Gino Daidone, Chiara Longo e Davide Palermo.





La benedizione dell’area è stata affidata a padre Sebastiano Leotta, che ha accompagnato con parole sentite questo importante momento di restituzione del bene pubblico. L’intervento, finanziato con fondi dell’assessorato regionale alle Infrastrutture, ha dato nuova vita a uno spazio per anni rimasto in stato di degrado: nuovi giochi per bambini, pavimentazione antiurto, prato sintetico, staccionata e cestini per un ambiente sicuro, decoroso e funzionale.





“Oggi è una giornata importante – ha dichiarato il sindaco Davide Vasta – perché restituiamo alla città uno spazio che torna a vivere, a disposizione delle famiglie e dei bambini. Già nei giorni precedenti all’inaugurazione, l’area giochi è stata frequentatissima, a testimonianza di quanto fosse attesa. La qualità della vita passa anche da questi luoghi: piccoli ma fondamentali, perché promuovono socialità, gioco all’aria aperta e inclusione. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo risultato, dagli uffici comunali all’assessorato regionale. Continueremo su questa strada, perché ogni quartiere merita attenzione e cura”.





L’obiettivo dell’amministrazione comunale è rendere Riposto sempre più attenta alle esigenze dei cittadini, a partire dai più piccoli. “Questo è solo l’inizio – ha aggiunto il vicesindaco Carmelo D’Urso – e continueremo a lavorare su altre aree del territorio. Vogliamo che ogni quartiere possa contare su spazi pubblici sicuri, curati e accessibili”. L’area giochi di Torre Archirafi rappresenta un esempio virtuoso di rigenerazione urbana a misura di comunità: un luogo pensato per il benessere collettivo, che nasce da una visione condivisa di sviluppo sostenibile e inclusivo.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.