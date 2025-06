Si è conclusa ieri sera, con entusiasmo e grande partecipazione, la prima edizione del ‘Riposto Music Contest 2025’, concorso musicale organizzato dall’associazione culturale EtnaMusic, presieduta dal prof. Nunzio Longhitano, con il patrocinio del Comune di Riposto. Un evento che ha trasformato il Cine Teatro Musmeci in una vera e propria fucina di talento, bellezza e condivisione artistica, coinvolgendo oltre 800 partecipanti provenienti da tutte le province della Sicilia. Tre giornate intense, dal 27 al 29 maggio, che hanno visto esibirsi studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado (con e senza indirizzo musicale), licei musicali, conservatori, privatisti e membri di associazioni culturali. In gara anche diverse orchestre scolastiche. A valutare le esibizioni una commissione di esperti presieduta dalla prof.ssa Vera Lizzio, docente di pianoforte al Conservatorio di Messina. La serata finale ha visto la consegna di una targa da parte dell’organizzazione al sindaco Davide Vasta, come segno di gratitudine per la disponibilità e il sostegno dimostrato, e una seconda targa all’azienda Cappellani, sponsor tecnico dell’iniziativa.

“Siamo molto soddisfatti per la riuscita di questo evento, che ha portato a Riposto centinaia di giovani talenti da ogni angolo della Sicilia – ha dichiarato il sindaco Davide Vasta – E poi ci fa piacere che tra le orchestre premiate ci sia stata anche quella del nostro Istituto Comprensivo ‘G. Verga’. È stata l’occasione perfetta per inaugurare con la musica e con l’energia delle nuove generazioni il nostro Cine Teatro Musmeci, che negli ultimi anni è stato interessato da importanti interventi di ristrutturazione. Una struttura rinnovata e pronta ad accogliere eventi di qualità. Stiamo già lavorando – ha aggiunto – all’organizzazione di una cerimonia di inaugurazione ufficiale, a cui inviteremo gli operatori culturali del comprensorio, e contemporaneamente gli uffici presto procederanno alla stesura del bando per la gestione della struttura, così da renderla pienamente operativa e al servizio della comunità”.

Il ‘Riposto Music Contest’ ha confermato non solo l’interesse e l’entusiasmo per la musica tra i più giovani, ma anche la capacità della città di Riposto di accogliere e promuovere eventi di respiro regionale, all’insegna della cultura, dell’inclusione e della valorizzazione del talento.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

