Il segretario provinciale della Democrazia Cristiana Avv. Piero Lipera, d’intesa con il segretario nazionale, Totò Cuffaro, su proposta del coordinatore di collegio, Nicola Gangemi, ha nominato Paola Emanuele quale commissario cittadino della Democrazia Cristiana della città di Riposto.



Paola Emanuele, classe ‘76, avvocato specializzato in materia civilistica, già consigliere e assessore comunale, da sempre attenta alle esigenze del territorio e della cittadinanza, ha così dichiarato “Decisi di aderire alla DC nella sua innovata veste, certa di poter arrecare un valido contributo e desiderosa di ampliare l’esperienza maturata negli anni di politica attiva. Oggi, per questo nuovo incarico, ringrazio i vertici nazionali, regionali e provinciali del partito per cui, insieme a tutti gli amici del comprensorio jonico, lavoreremo sin da subito per la celebrazione del primo congresso cittadino”.











Secondo Piero Lipera, Segretario Provinciale DC, “Il percorso di formazione e di rinnovamento della classe dirigente locale, avviato in questi anni, riscontrato dai concreti e brillanti risultati elettorali ci consente di guardare con fiducia il futuro e i prossimi appuntamenti. I nostri dirigenti locali, sapientemente coaudivati dai parlamentari regionali etnei, Andrea Messina e Salvo Giuffrida, saranno chiamati a nuovi impegni legati all’attività amministrativa. L’impegno quindi, senza sosta, continua“.









Lo stesso Lipera così accoglie la Emanuele: “La Tua esperienza amministrativa, politica e professionale, sarà senza dubbio un prezioso patrimonio di competenze e conoscenze a cui tutti i nostri amici – amministratori, dirigenti e semplici iscritti – potranno accedere, per cui Ti invito a costituire subito un primo comitato organizzativo per provvedere al tesseramento e così giungere alla celebrazione del primo congresso comunale. All’insegna dei valori cristiani e sociali che contraddistinguono il nostro impegno, rivolgo a Te il migliore augurio di un proficuo lavoro.”

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di blogsicilia. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento, questioni da sollevare o ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.