Torna a Riposto per la sua terza edizione ‘Stranizza d’Amuri’, la rassegna culturale e musicale dedicata al genio poetico e spirituale di Franco Battiato, promossa dal Comune di Riposto, in collaborazione con la Regione Siciliana, la Pro Loco di Riposto e l’Associazione culturale Camana. Due gli appuntamenti principali in programma questa estate. Domenica 3 agosto, alle ore 20.45 in piazza San Pietro, si terrà l’atteso Tributo a Franco Battiato, una serata di musica, parole e visioni, condotta da Maurizio Caruso e impreziosita dalla presenza di Michele Bravi, artista tra i più sensibili della scena musicale italiana. Con lui, salirà sul palco Stefano India con il progetto “Correnti Gravitazionali”, accompagnato da Valerio Dainotti al piano e Fabiano Petrullo al basso.





Il secondo appuntamento si aprirà dal 4 al 12 agosto a Palazzo Vigo, a Torre Archirafi, dove sarà allestita una mostra collettiva d’arte contemporanea dal titolo ‘Icone e paesaggi alchemici dell’invisibile’, ispirata alla musica e alla poetica filosofica e spirituale del Maestro Franco Battiato. Saranno protagonisti giovani artisti provenienti da diverse parti d’Italia, in particolare da Sicilia, Calabria, Campania e Lombardia, con opere pittoriche, installazioni, illustrazioni e visioni ispirate alla poetica del cantautore.





Ma ‘Stranizza d’Amuri’ non finisce con l’estate: è solo l’inizio di un percorso artistico e culturale che proseguirà anche in autunno e inverno, con l’obiettivo strategico di destagionalizzare l’offerta turistica e rendere Riposto una destinazione culturale viva tutto l’anno. Tra gli appuntamenti futuri, la collocazione permanente sul territorio delle opere d’arte realizzate dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania, guidati dal professor Vincenzo D’Arrò, che stanno lavorando a installazioni urbane ispirate all’opera del Maestro. E ancora, il momento più atteso: la realizzazione del monumento dedicato a Franco Battiato, firmato dal maestro Pierluigi Portale, i cui bozzetti verranno presentati in anteprima proprio il 3 agosto, durante la serata-tributo in piazza San Pietro. “Crediamo in una Riposto che faccia della cultura una leva di rigenerazione urbana, di orgoglio identitario e di crescita turistica – afferma il sindaco Davide Vasta – Omaggiare Franco Battiato, con arte viva, partecipata e disseminata nel territorio, significa risvegliare sensibilità, pensiero critico e bellezza. ‘Stranizza d’Amuri’ è ormai una rassegna matura e fortemente connessa al nostro progetto di comunità”.





“L’obiettivo – aggiunge l’assessore al Turismo Carmelo D’Urso – è quello di costruire un’offerta culturale che non si concentri soltanto nei mesi estivi, ma che abbracci tutto l’anno e che coinvolga non solo gli artisti, ma anche scuole, accademie e operatori del settore. Vogliamo fare di Riposto un polo culturale dinamico, capace di valorizzare le energie del territorio e attrarre nuove collaborazioni, trasformando la cultura in una risorsa stabile e condivisa per la crescita della nostra comunità”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

