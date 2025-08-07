In seguito al recente passaggio di gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel Comune di Riposto, il Centro Comunale di Raccolta (CCR) resterà temporaneamente chiuso al pubblico. La chiusura si rende necessaria per consentire al nuovo gestore, l’ATI costituito da Raccolgo srl ed Ecogin srl, di effettuare le opportune operazioni di verifica dello stato dei luoghi, delle dotazioni presenti e della documentazione autorizzativa relativa al sito. Inoltre, sarà necessario completare la voltura formale delle autorizzazioni ambientali prima della riapertura. Tale fase transitoria, legata alla consegna del servizio, impone quindi la sospensione momentanea dell’accesso al CCR per motivi tecnici e amministrativi.





Al momento non è possibile indicare con certezza una data di riattivazione del centro, ma sarà cura dell’amministrazione comunale aggiornare tempestivamente la popolazione non appena saranno disponibili informazioni ufficiali sulla riapertura. L’amministrazione comunale si scusa per il disagio arrecato e confida nella collaborazione e nella comprensione dei cittadini in questa fase di transizione del servizio.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

