La deputata regionale aveva presentato un’interrogazione parlamentare urgente.

“Quella dell’imminente ripristino delle ambulanze di Riposto e Mascali, nel Catanese, è un’ottima notizia per tutti i cittadini di quel comprensorio che erano stati privati, senza motivo, di un punto di riferimento fondamentale per la tutela del loro diritto alla salute. Sono felice che la Regione siciliana sia tornata sui suoi passi rispetto ad una scelta insensata che depotenziava di fatto servizi di emergenza-urgenza essenziali per il tutto il territorio di Giarre”.

Così Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle.





“Avevo presentato un’interrogazione parlamentare urgente – spiega Marano – e mi sono impegnata personalmente per contrastare una decisione che rischiava di infliggere il colpo di grazia ad un territorio già segnato dalla carenza di adeguate strutture ospedaliere. Fortunatamente, l’impegno profuso a livello parlamentare ha sortito l’effetto sperato”.

“Esprimo la mia più viva soddisfazione perché è stato scongiurato il rischio che si mettesse a repentaglio la sicurezza sanitaria di quelle persone. Manca solo il provvedimento ufficiale ma mi auguro che le postazioni tornino ad essere attive al più presto come è giusto che sia nel pieno diritto dei cittadini”, conclude la deputata.

