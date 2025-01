Oggi l’Assessore regionale alle Attività Produttive, Tamajo, ha convocato una riunione con le associazioni locali di Mondello, gli uffici di progettazione del Comune, l’Assessore Carta, il presidente della VII Circoscrizione e i consiglieri comunali per discutere il progetto di riqualificazione della piazza di Mondello.

Il progetto prevede l’ammodernamento della piazza con una nuova pavimentazione in materiale lapideo chiaro (tipo billiemi), l’installazione di un arredo urbano moderno, un impianto di illuminazione pubblica energeticamente efficiente e la piantumazione di nuove essenze arboree. I lavori, che si svolgeranno in vari step per minimizzare l’impatto sulle attività commerciali, dovrebbero iniziare a novembre con durata tra i 18 e i 24 mesi. L’auspicio che la ditta aggiudicatrice completi l’opera prima dell’estate 2027.

Durante la discussione, il cappgruppo di Forza Italia in VII Circoscrizione Ferdinando Cusimano ha chiesto di reperire fondi per il ripristino della pavimentazione in basolato nelle strade limitrofe, come via Terza Compagnia e via Delfini, e ha ribadito la necessità di creare una nuova strada per collegare via Gallo a via Pindaro, al fine di migliorare la viabilità.

Il consigliere Cusimano ha anche espresso apprezzamento per l’impegno continuo dell’Assessore Tamajo per il territorio di Mondello e per l’organizzazione di questo incontro, ritenuto fondamentale per il successo del progetto di riqualificazione.

