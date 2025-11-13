Agostina Somma veste i panni della nostra terra raccontando stralci ed esperienze tipiche dei personaggi che fanno della Sicilia quello che è, un concentrato di dialetto, tradizione e tanta comicità. Arriva, al Re Mida – Casa Cultura di Palermo, “La Semenzologa”. Appuntamento sabato 15 novembre, alle 21, in via Filippo Angellitti, 32 (Piazza Campolo).

La Semenzologa, testo di Anna Mauro, va in scena con la caratteristica comicità dialettale di Agostina Somma e insieme a Tiziana Garufo, Annalisa Cutrona, Maurizio Ringo, Claudio Petrì, Francesco Italia e Sergio Pochini ad accompagnarla per una serata di divertimento assolutamente da non perdere. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro. Per info e prenotazioni, basta contattare il numero 3889785043.

