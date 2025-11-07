L’Amministrazione comunale ha programmato un intervento urgente e mirato per la messa in sicurezza del territorio, concentrandosi sulla zona di Anguillara a Fondachello. Sono stati impegnati 13.788 euro per l’esecuzione di lavori di pulizia meccanica e manuale dei canali.

Come sottolineato dal Sindaco Luigi Messina e dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Veronica Musumeci, l’azione si è resa indispensabile a causa di una situazione di rischio idraulico crescente.

L’eccessiva presenza di canne e vegetazione spontanea, sviluppatasi in seguito all’abbondante accumulo di materiale alloctono (estraneo all’ambiente) sul fondo e sulle sponde dei canali, ha ridotto drasticamente la luce dei canali.

Questa condizione determina un deflusso delle acque insufficiente e non adeguato, creando una situazione di potenziale pericolo rischio di tracimazione delle acque e conseguente allagamento degli immobili; disagi e pericoli per il traffico veicolare e pedonale; potenziali ripercussioni economiche negative per l’ente e, più in generale, un grave rischio per la pubblica e privata incolumità.

L’intervento mira a ripristinare la piena funzionalità idraulica dei canali per affrontare con maggiore sicurezza la stagione delle piogge.

