In merito alle recenti polemiche sollevate circa l’assenza di istituti scolastici del siracusano all’interno della graduatoria definitiva relativa all’Azione 4.2.1 del PR FESR Sicilia 2021-2027, la segreteria particolare dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ritiene doveroso ristabilire la realtà dei fatti.

“È necessario fare chiarezza sulla natura tecnica di questo specifico provvedimento,” dichiara Giovanni Cafeo, segretario particolare dell’Assessore Mimmo Turano. “L’Avviso in oggetto (DD n. 154/2025) nasce con un obiettivo preciso e urgente: fornire ossigeno a quegli interventi già avviati che rischiavano di trasformarsi nelle ennesime incompiute siciliane a causa dell’interruzione delle fonti di finanziamento originali. L’Assessorato è intervenuto per ottimizzare, adeguare e rendere finalmente fruibili edifici scolastici già oggetto di cantieri.”





Contrariamente a quanto riportato da alcune ricostruzioni politiche, l’esclusione di Siracusa da questa specifica linea di finanziamento non è frutto di una scelta discrezionale o di un disinteresse verso il territorio, ma di un dato oggettivo: da nessuna scuola della provincia di Siracusa è giunta una richiesta di finanziamento per questa specifica tipologia di interventi di completamento.

“Se è vero che, in un quadro generale, il territorio siracusano necessita di una maggiore attenzione in termini di flussi di risorse,” prosegue Cafeo, “non si può imputare all’Assessorato una colpa in questo caso specifico. Non si possono finanziare progetti che non sono stati presentati. La graduatoria pubblicata con il Decreto Dirigenziale n. 39 del 29 Gennaio 2026 risponde esclusivamente alle istanze pervenute e ritenute ammissibili per la salvaguardia di opere già in essere in altre province.”

L’Assessorato ribadisce la massima disponibilità al confronto con le istituzioni scolastiche e i sindaci del siracusano per intercettare le prossime opportunità di finanziamento, garantendo massima attenzione a tutte le segnalazioni.

