L’Unione Maestranze di Trapani ha annunciato con soddisfazione il completamento dei lavori di restauro della storica lapide con l’effigie della “Mano del Miracolo” di Sant’Alberto, situata in Via dei Biscottai. L’iniziativa, fortemente voluta dal Presidente dell’Unione, l’architetto Giovanni D’Aleo, ha ricevuto il pieno appoggio dell’intero Consiglio di Amministrazione.

Per troppo tempo, la lapide era rimasta in uno stato di degrado, quasi dimenticata e in parte nascosta da un cavo elettrico. Grazie all’impegno profuso dall’Unione Maestranze, questo prezioso simbolo della storia e della devozione trapanese è stato restituito alla sua dignità.





Un ringraziamento particolare va a Vito Figuccio e alla ditta Figepo per la realizzazione dei lavori, e a Elena Vetere, della Partenope Restauri, per il suo inestimabile operato. Fondamentale è stata anche la collaborazione con il Dott. Lino Figuccio della Soprintendenza ai Beni Culturali, che ha affiancato l’Unione in ogni fase del progetto.

“Restituire decoro e visibilità a un bene così importante per la nostra città è un dovere civico e culturale,” ha dichiarato il Presidente D’Aleo. “Siamo felici di aver riportato alla luce questo pezzo di storia, rendendolo nuovamente un punto di riferimento per la comunità.”

L’Unione Maestranze ribadisce il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio storico e artistico di Trapani e annuncia che questa iniziativa è solo la prima di una serie di progetti che l’organizzazione sta programmando per il futuro.

Luogo: Trapani, Via Biscottai, TRAPANI, TRAPANI, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.