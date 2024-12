La tre giorni palermitana, coordinata da Eros Di Prima e Alessandro Failla, si avvarrà anche dell’esperienza dei plurititolati Simone Campedelli e Tania Canton, coadiuvati dal locale Gianfranco Rappa e da un team di specialisti del settore

La scuderia Island Motorsport, in collaborazione con la società Tempo srl, indice e organizza un corso per quanti vogliano avvicinarsi al mondo dei rally in qualità di navigatore, in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio prossimi presso l’Hotel Giardino Inglese, a Palermo. L’interessante tre giorni, coordinata da Eros Di Prima e Alessandro Failla, si avvarrà della preziosa collaborazione dei plurititolati Simone Campedelli e Tania Canton coadiuvati da Gianfranco Rappa, oltre che da un team di esperti di vari ambiti del motorsport e sarà strutturato in due parti: quella teorica e una prova pratica su strada, quest’ultima da svolgere a bordo di auto da competizione pilotate da specialisti isolani.

«Vista la presenza di Simone e Tania oltre che di Gianfranco, vorremmo anche porre l’accento sull’evoluzione negli ultimi 20 anni del ruolo del copilota o navigatore che dir si voglia. Quanto sia cambiata la metodologia di lavoro, sottolineando l’influenza delle nuove tecnologie come il tracking system, solo per fare un esempio» – ha spiegato Di Prima, presidente del sodalizio organizzatore – «Riteniamo, inoltre, che il corso, giunto oramai alla quarta edizione, possa risultare estremamente interessante non solo per i neofiti ma anche per quanti abbiano già alle spalle decine e decine di gare e vorranno, comunque, aggiornare e affinare le proprie competenze».

Entrando nel dettaglio, il 31 gennaio si terrà la prima lezione di teoria dalle ore 18:00 alle 20:00, seguita l’indomani dalla seconda sessione dalle 10:00 alle 18:00. La domenica, invece, a partire dalle 9:00, sarà interamente dedicata alla prova pratica, per concludere con il pranzo e la consegna di riconoscimenti e diplomi. A tutti gli allievi, inoltre, sarà donato un utile manuale e un quaderno note professionale. Il migliore tra gli “under 23”, verrà premiato con la licenza ACI Sport di conduttore valida per la stagione agonistico-sportiva 2025. La Island Motorsport, infine, avrà cura di segnalare ai propri piloti quanti si saranno distinti tra i novelli “naviga”, offrendo a questi ultimi l’opportunità di disputare una competizione vera e propria.

