Il festival del libro e della cultura si terrà sabato 23 e domenica 24 settembre

Ritorna il Meraki Book Festival

Tutto pronto per la seconda edizione della manifestazione letteraria

Palazzolo Acreide. Si terrà sabato 23 e domenica 24 settembre la seconda edizione del Meraki Book Festival – Festival del libro e della cultura, promosso dall’associazione Meraki, con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, dell’Unione dei Comuni “Valle degli Iblei” e del Comune di Palazzolo Acreide e in collaborazione con il Parco Archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai e il Sistema Rete Museale Ibleo. La manifestazione letteraria si svolgerà, anche quest’anno, presso l’atrio del Palazzo Municipale di Palazzolo Acreide.

Il tema scelto per l’edizione 2023 è quello dei Legàmi. Una scelta, spiegano gli organizzatori, maturata già dalla prima edizione, quando ci si è resi conto che i legami che l’associazione aveva costruito e coltivato nei suoi anni di attività, sono stati fondamentali per la nascita e realizzazione del Festival. Così come, proprio dalla prima edizione, sono nati nuovi rapporti e relazioni con gli autori e le case editrici intervenute, e pure con le aziende e le realtà locali che hanno creduto e sostenuto la manifestazione.

I legami, intesi in senso affettivo, lavorativo e di comunità, saranno quindi il filo conduttore delle varie sessioni del Festival di quest’anno, che saranno ben 8, distribuite nelle due giornate. Le tre sessioni pomeridiane da 45 minuti di ogni giornata vedranno la partecipazione (il sabato) di Paolo Tiralongo, autore de Il Bosco Sacro, pubblicato da Edity; di Annika Morris, ideatrice e autrice della saga di Batora, edita da Casta Editore; della raccontatrice Alessia Franco che interverrà nello spazio Giovani lettori; (la domenica) della poetessa Gabriella Rossitto, vincitrice del premio A.S.A.S. 2023, che presenterà la sua opera Sinsalìa; del prof. Paolo Fai, autore della raccolta Flumen – Dalla storia alla memoria (e ritorno) edito da Apalòs; della scrittrice Serena Carnemolla, che presenterà il suo saggio Sciamanesimo Siciliano e Magia Popolare pubblicato da Armando Siciliano Editore e di Doroty Armenia che ha pubblicato, per Le Fate, Forse c’era e forse non c’era – Cinque anti-favole ispirate ai cunti e al folclore dell’altopiano ibleo.

Le due sessioni serali, che seguiranno il consueto aperitivo letterario, offerto da due pasticcerie locali partner della manifestazione, avranno per protagonisti il medico e scrittore Anselmo Madeddu, autore del romanzo storico Mistero Bizantino – La verità sepolta e Giusy Sciacca, autrice di racconti e testi teatrali e vincitrice del Premio Donna Siciliana 2023 e del Premio Più a Sud di Tunisi, che presenterà il suo romanzo D’amore e di rabbia, edito da Neri Pozza.

Sarà un’edizione molto più ricca, grazie anche alla sezione MBF Extra, che include le diverse attività collaterali che si svolgeranno durante il Festival, come il laboratorio di scrittura creativa per ragazzi condotto da Gabriella Rossitto, le attività proposte dal MAT (Museo Antropologico di Testa dell’Acqua) e le Giornate Europee del Patrimonio 2023. In quest’ultimo caso si tratta dell’ennesima collaborazione tra l’associazione Meraki e il Parco Archeologico di Siracusa, che prevede delle visite guidate durante la mattina del Festival presso il Museo Archeologico di Palazzo Cappellani, mentre, nelle ore serali, saranno gli studenti del liceo linguistico dell’IIS di Palazzolo Acreide ad accogliere i visitatori, spiegando la funzione degli oggetti, anche in lingua straniera, accompagnati dai versi dei classici senza tempo, con un sottofondo musicale. La domenica mattina, la visita guidata proseguirà anche verso il Mulino ad Acqua Santa Lucia, ulteriore partner del Festival, che rappresenta un altro gioiello del patrimonio culturale acrense.

Maggiori dettagli e gli aggiornamenti relativi al Festival saranno man mano svelati sulle pagine social di Meraki e di Meraki Book Festival e sul sito www.merakiets.it.

Luogo: Palazzo Municipale – Atrio, Piazza del Popolo, 1, PALAZZOLO ACREIDE, SIRACUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.