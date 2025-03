Il 21 marzo ricorre la Giornata Mondiale della Poesia, istituita dall’UNESCO nel 1999 al fine di celebrare e promuovere il genere poetico. Onoriamo il dono di Calliope con un evento dedicato: Riverberi d’emozioni. Un’ emozione è per sempre.





Organizzato dal Centro Studi Artistici di Aci Trezza e curato dalla poetessa Maria Grazia Falsone, l’incontro vedrà il coinvolgimento di noti artisti nell’ambito culturale e musicale. Tra questi la cantante e violinista Karola Fichera, il musicista Giuseppe Albano, i poeti Alfio Licciardello, Marco Messina, Orazio Messina, Graziella Torrisi. Tra i giovani la scrittrice Giorgia Nicotra e la piccola Ginevra Vasta, voce narrante. L’incontro sarà arricchito dall’ esibizione del gruppo Brezza Brogne di Trezza. Alla consolle Giovanni Grasso, produzione multimediale di Giuseppe Caltabiano, cameramen e videomaker. Conduce la giornalista Rita Vinciguerra.





‘È sempre importante organizzare iniziative culturali, soprattutto legate alla poesia. La collaborazione con Maria Grazia Falsone è sempre proficua e ci aspettiamo tanti ottimi contenuti”- dichiara Antonio Castorina, presidente del Centro Studi Artistici.





“ Ho voluto creare un evento nella Giornata Mondiale della Poesia per Omaggiare la forma più sublime dell’Arte, poiché racchiude in sé l’armonia alla quale tendono tutte le altre forme artistiche. Saranno due i momenti salienti: uno dedicato alla poesia nella sua interezza e un secondo dedicato al sociale. Inoltre abbiamo voluto celebrare i grandi personaggi e i grandi artisti della nostra terra, come Franco Battiato e Ignazio Buttitta. Una serata colma di emozionalità, per nutrire la nostra anima, a dispetto del materialismo che ci avvolge nel nostro asfittico vivere”- afferma Maria Grazia Falsone.

L’evento, in programma il 21 Marzo alle ore 18:30, nei locali di Villa Fortuna ad Aci Trezza, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Aci Castello.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.