Sabato 3 maggio 2025, alle ore 21:00, il Teatro Placido Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della stagione teatrale: Roberto Lipari porterà in scena “L’ultimo Spettacolo”, un monologo comico e teatrale capace di fondere satira, autobiografia e osservazione sociale in un racconto tanto esilarante quanto personale.

Prodotto da Tramp Management e scritto a quattro mani con Ignazio Rosato, lo spettacolo si distingue per la sua struttura narrativa e per un tono che, pur rimanendo radicato nella comicità, si apre alla riflessione. Il titolo, volutamente provocatorio, diventa il filo conduttore di un viaggio interiore e collettivo in cui Lipari si interroga — e ci interroga — sul senso della risata, della memoria e del tempo che passa. È l’ultimo spettacolo davvero? Oppure è solo un nuovo inizio?





«Portare Roberto Lipari al Teatro Mandanici significa offrire al nostro pubblico un momento di comicità intelligente, capace di intrattenere e far riflettere allo stesso tempo. Lipari riesce a coniugare profondità e leggerezza, unendo la forza del teatro alla freschezza della contemporaneità. Sarà un grande evento, un appuntamento da non perdere» – ha dichiarato Fabio Portaro, che ha curato la Direzione Artistica.

Lo spettacolo è organizzato da Agenzia Madreperla, siglata da Eventi Olimpo di Peppe Truscia, in collaborazione con il Circolo Alzavalvola di Enrico Munafò e Anna Salanitro Events Italia, con la Direzione Artistica di Fabio Portaro, che insieme hanno già firmato alcuni dei momenti più significativi della stagione teatrale 2024/25 del Mandanici.





Conosciuto al grande pubblico per i suoi monologhi a Striscia la Notizia e per il successo cinematografico di film come “Tuttapposto” e “So tutto di te”, Roberto Lipari ha saputo costruire negli anni un linguaggio comico originale, trasversale, capace di parlare a generazioni diverse. La sua cifra stilistica si muove tra la satira sociale e la narrazione personale, integrando riferimenti ai media digitali e al mondo contemporaneo. “L’ultimo Spettacolo” è un racconto ironico e sincero, che si allontana dai canoni classici della stand-up comedy per abbracciare una scrittura teatrale autentica, fatta di parole, silenzi, improvvisazioni e momenti di grande empatia.

