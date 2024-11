In occasione delle iniziative legate alla quattordicesima Giornata italiana della Statistica, sarà presentato a Marsala “YES 4 FUTURE: Young Europe – Strategies for future”, un progetto innovativo volto ad affrontare le sfide della dispersione scolastica e della povertà educativa, attraverso il coinvolgimento dei giovani studenti in percorsi formativi sui temi dell’intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie digitali.

Domani, sabato 9 novembre, a partire dalle 10 è in programma una iniziativa organizzata dalla Società italiana di statistica e dall’ISTAT in collaborazione con l’ITET Garibaldi, il Consorzio Solidalia, il Consorzio Universitario di Trapani e l’Ufficio di rete territoriale della Commissione Europea “Europe Direct Trapani-Sicilia”.

Nell’aula magna dell’istituto (in via Fici 23 a Marsala), si terrà una conferenza per approfondire il tema dell’intelligenza artificiale e di una partecipazione più attiva dei giovani nel contesto digitale e tecnologico contemporaneo.

Ad intervenire Loana Giacalone, Dirigente scolastico ITET Garibaldi; Marta Ferrantelli, Responsabile Europe Direct Trapani Sicilia; Rina Camporese, Responsabile Istat del servizio di coordinamento e promozione della cultura statistica e diffusione dei dati a livello territoriale; Roberto Foderà, Direzione centrale per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli utenti, Istat; Alice Castelli, responsabile YES 4 Future – Consorzio Solidalia; Gaetano Anastasi e Antonella Milazzo docenti ITET Garibaldi di Marsala.

Y.E.S. 4 Future, finanziato dall’unione europea nell’ambito di Next Generation EU e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (linea di intervento M5C3-1.3 “Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore”), mira a creare un ambiente educativo che incoraggi i giovani, tra gli 11 e i 17 anni, a sviluppare competenze avanzate nelle aree STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e STEAM (inclusa l’arte) attraverso laboratori pratici e attività mirate. Durante la giornata, saranno presentate le diverse aree di intervento del progetto, con un focus particolare sull’importanza dell’acquisizione di nuove skills digitali e sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella trasformazione delle competenze professionali. Il progetto coinvolge l’intera provincia di Trapani con un ricco partenariato composto da istituti scolastici, consorzi, enti e associazioni, per la realizzazione di numerose azioni a supporto dei giovani e delle loro famiglie, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e contrastare fenomeni come la dispersione scolastica, favorendo l’occupabilità giovanile e incentivando l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro locale.

Luogo: ITET Garibaldi, Via Fici, 9, MARSALA, TRAPANI, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.