Si terrà a Roccamena sabato 20 settembre dalle ore 18.00 in p.zza Papa Giovanni XXIII la manifestazione “Beyoncè è passata di qua. L’accoglienza porta la sorpresa del futuro” per celebrare la Giornata mondiale del rifugiato 2025.

L’evento è promosso dal Comune di Roccamena, dal Consorzio Hera scs – Ente gestore del progetto Sai 892 pr2, da Anima Danzante, Proloco, A.S.D. Fair Play e dal Polo socio-culturale islamico di Palermo.

L’evento ha avuto il supporto della locale Parrocchia del Santissimo Salvatore retta da Padre Carmelo Migliore.

Programma:

apertura alle ore 18.00 con i saluti delle Istituzioni e degli organizzatori;

presentazione della mostra fotografica curata da Francesco Bellina;

recital di testi poetici composti dalle beneficiarie del progetto di accoglienza curata da Achraf Halouani;

presentazione dei “centrini artistici” a cura della comunità accogliente e delle beneficiarie;

Roccamena racconta la sua storia e sua cultura per iniziativa della Proloco;

tornei sportivi organizzati dall’A.D.S. Fair Play;

esibizione di danza con le coreografie di Maria Rosaria Faraone;

dj set con gli H24.

Luogo: piazza Papa Giovanni XXIII Roccamena

