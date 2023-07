“E’ innegabile che nel nostro Paese esistano delle associazioni che svolgono un’azione importantissima di sostegno ai malati, colmando lacune che molto spesso caratterizzano il servizio pubblico. L’Associazione nazionale Famiglie in Rete – segnalatami dal nostro coordinatore di Messina Roberto Corona – e che ha in Concetta Vaccaro e in Antonella Algeri rispettivamente il suo presidente e vicepresidente, e’ una di queste e nell’assistenza ai malati mentali ha sviluppato grande esperienza. E’ per questo che merita pieno riconoscimento. A livello regionale la Consulta dei malati mentali istituita nel 2019 potrebbe porsi come interfaccia con l’assessorato della Salute per un confronto proficuo. E’ mia intenzione presentare un disegno di legge che migliori le condizioni generali di assistenza, a beneficio dei malati mentali e lavorare per creare sinergie tra i vari organismi che si occupano di questo importante servizio alla comunita’. On Saverio Romano, Noi Moderati alla Camera dei Deputati

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.