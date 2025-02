“Sulle questioni geopolitiche che ormai sostanziano l’agenda dell’Unione europea occorre che si agisca in modo unitario e uniforme. Le divisioni e le perplessità fanno il gioco di chi mira a indebolire la politica europea e la sua stessa esistenza. Il futuro della nostra sicurezza interna e le prospettive di orientamento diplomatico hanno corto respiro se, a parlare, non sarà un’unica voce ma un coro di intenti e di proclami ognuno diverso dall’altro. In questa prospettiva sono condivisibili le parole di Mario Draghi quando incoraggia l’Ue a parlare come se fosse un unico Stato’.

On Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati

