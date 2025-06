Torna a Rometta Marea in provincia di Messina il Rometta Street Food Summer. Dal 3 al 6 luglio 2025 Corso Francesco Saija ospiterà quattro serate imperdibili tra i sapori autentici del Sud Italia, show cooking, musica live e spettacoli con ospiti d’eccezione.

Un viaggio gastronomico che proporrà il meglio dello street food dell’isola e del Sud Italia con prodotti tipici, piatti della tradizione, eccellenze di altre regioni del sud e tante proposte di dolci e gelato. Non mancheranno, inoltre, sfiziosissimi prodotti con i salumi dei Nebrodi, prodotti di assoluta eccellenza come l’Angusbab, ma anche il vero street food Made in Sicily; il tutto accompagnato dalla birra artigianale siciliana.

Tra gli eventi gastronomici il cooking show giovedì 3 luglio del maestro pizzaiolo Enzo Piedimonte e venerdì 4 luglio del maestro pasticcere Giovanni Cappello. Sempre venerdì direttamente da MasterChef 14 sarà presente come ospite d’onore Gianni Marino, il concorrente più amato dell’edizione di quest’anno.

Tra gli spettacoli che ogni sera allieteranno i presenti giovedì 3 luglio Sesta Marcia, venerdì 4 luglio Italo Disco Arena, sabato 5 luglio gli SugarFree e domenica 6 luglio il noto attore Marco Bocci. Presentatori ufficiali dell’evento Giovanni Remigare e Alessia Di Bella.

L’evento, che quest’anno lancerà con varie iniziative un messaggio di stop all’abbandono degli animali, è organizzato dal Comune di Rometta, in collaborazione con Euforia Event di Torre Food Srl, A.S.C. Production, con il patrocinio della Regione Siciliana e dall’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

Luogo: Corso Francesco Saija, Corso Francesco Saija, ROMETTA, MESSINA, SICILIA

