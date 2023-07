La delegazione di socie di Zonta Palermo Triscele, guidata dalla Presidente Caterina Di Chiara insieme alle socie di Zonta Yverdon Les Bains guidata dalla Presidente Anne Louise Gillièron, associazioni gemellate lo scorso anno , si sono incontrate a Ginevra insieme alle zontiane dei club di Bologna e Roma Capitolium per un incontro alle Nazioni Unite ed alla Croce Rossa Internazionale.Durante l’incontro le presidenti Caterina Di Chiara ed Anne Louise Gillièron hanno consegnato il premio Rose Day 2023 ad Adriana Quinones, Director UN Women Liaison Office a Ginevra.

“Zonta International e i nostri membri – ha detto la presidente Di Chiara – lavorano a livello internazionale, nazionale e locale per realizzare la visione di un mondo in cui i diritti delle donne siano riconosciuti come diritti inviolabili in modo che ciascuna sia in grado di raggiungere i traguardi desiderati”.

L’ intensa giornata ha visto la presenza della Vice Presidente di Zonta International Fernanda Gallo Freschi.

La delegazione siciliana era composta dal Presidente Caterina Di Chiara, da Valeria Torregrossa, Maria Rosaria Ales, Maria Gambino, Rosalba Santino, Giovanna Ales, Luciana Pitini ,Valeria Antinoro ed Emilia Mule’ , ad accogliere la delegazione la Presidente Anne Louise Gillièron, Pierrettte Roulet Grin, Nadine Zellweger, Past Presidente, Marinette Kellenberger Décaillet, membro fondatore dello Zonta Yverdon les Bains, Past-Presidente et Past Area director e membro e coordinatrice dello Zonta International comitato di Ginevra.

Il Premio Rose Day viene consegnato ogni anno a donne che si sono distinte nelle professioni e che sono pertanto un esempio da seguire.

La Quinones , durante il suo intervento ha posto l’accento sull’impegno profuso alla realizzazione concreta ed alla divulgazione dei diritti delle donne ed inoltre ha affermato che le donne hanno una probabilità 14 volte maggiore rispetto agli uomini di essere uccise o ferite a causa di crisi climatiche e disastri naturali, quindi è giunto il momento che le loro voci abbiano più peso nei negoziati sul clima.

UN Women, ha lanciato un nuovo piano strategico per aumentare la partecipazione politica e la leadership delle donne sui cambiamenti climatici e la sostenibilità ambientale.

