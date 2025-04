E’ il rosolinese Vincenzo Calvo il nuovo coordinatore nazionale del Comparto Scuola di Snalv, il Sindacato nazionale autonomo lavoratori, che tutela i lavoratori del settore privato ed i dipendenti pubblici degli enti locali.



Il sindacalista Calvo, 59 anni, impiegato statale, è stato nominato lo scorso 31 dai vertici nazionali.

«Sono onorato di questo incarico – ha dichiarato Calvo – che mi permetterà di portare avanti con ancora maggiore incisività il lavoro a tutela dei docenti. Ringrazio per la fiducia i segretari nazionali Cosimo Nesci e Maria Mamone, per l’opportunità di crescita concessa dal segretario provinciale Snalv Siracusa, Giuseppe Lorefice e Giovanni Monaco, direttore provinciale di Epas, patronato di riferimento di Snalv».





Vincenzo Calvo è impegnato nel sindacato da quasi vent’anni, ha condotto la propria battaglia in altre sigle sino ad arrivare a Snalv. Nel 2022 è nata l’idea di dar vita ad un comparto che si occupasse dei problemi dei lavoratori della scuola: lo stesso Calvo è stato responsabile per Rosolini, poi per tutta la provincia sino ad oggi, chiamato a coordinare a livello nazionale l’intero settore che fa riferimento ai docenti. Per i collaboratori scolastici (personale Ata) è stata individuata, invece, un’altra figura.

«Ci siamo anche noi – ha continuato il neo coordinatore nazionale Vincenzo Calvo – e intendiamo fare sentire la nostra voce per rappresentare adeguatamente le istanze di tutti i lavoratori del mondo scolastico, spesso non sufficientemente tutelati».

