Nel solco della tradizione rotariana, il Rotary Club Cefalù Madonie ha celebrato il Passaggio della Campana, momento simbolico che segna il rinnovarsi delle cariche e il proseguimento dell’azione di servizio alla comunità.

Il Presidente uscente Luigi Calò ha sintetizzato le tappe dell’anno appena concluso, sottolineando la volontà condivisa di accrescere la visibilità del Club nell’area Panormus e a livello distrettuale, attraverso progetti concreti, iniziative scolastiche, attività ambientali e incontri con i giovani. L’obiettivo di rafforzare il legame tra il Club e il territorio è stato perseguito con spirito di squadra, grazie al contributo attivo di soci e collaboratori.





La guida del Club per l’anno rotariano 2025/2026 passa a Giuseppe Patti, che nel suo intervento ha ringraziato il Presidente uscente per il lavoro svolto e ha ribadito la volontà di proseguire in continuità le attività avviate, promuovendo iniziative sul territorio in sinergia con le progettualità distrettuali e le attese espresse dal Governatore Malizia.

La serata ha visto la partecipazione dell’Amministrazione Comunale di Cefalù, rappresentata dal Sindaco, e di una rappresentanza del Lions Club Cefalù, segno di collaborazione e dialogo tra realtà associative impegnate nel territorio.

Il Rotary Club Cefalù Madonie rinnova così il suo impegno al servizio delle persone, attraverso un’azione continua e condivisa, nel rispetto dei principi e delle aree d’intervento rotariane.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.