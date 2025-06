Rotary e rappresentanze diplomatiche, insieme al servizio della salute. A Villa Niscemi l’incontro tra il Corpo Consolare e il Rotary club Palermo. Due istituzioni internazionali distinte ma con finalità convergenti. L’obiettivo è comune: collaborare per migliorare la salute pubblica. “Lo spirito di solidarietà al servizio del territorio è una missione che accomuna le due istituzioni – spiega il presidente del Consiglio Comunale Giulio Tantillo – entrambi pongono al centro della loro azione la persona con i suoi bisogni, con benefici per la comunità nel suo complesso”. Tanti i progetti portati avanti dal Rotary insieme alle rappresentanze diplomatiche nel mondo, come ad esempio quello sulla lotta alla drepanocitosi, malattia molto comune, in Marocco. E poi ancora, le campagne di vaccinazione contro la poliomielite, la malaria e le attività di sensibilizzazione verso malattie come l’HIV. “Questi risultati sono possibili sostenendo progetti internazionali di solidarietà e salute pubblica, attraverso un lavoro di promozione della cosiddetta diplomazia umanitaria – spiega Marcello Ciaccio, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Universita di Palermo e membro del Rotary club Palermo – Le rappresentanze diplomatiche possano aiutare la ricerca medica con borse di studio, partnership con università e promuovendo scambi. Ma anche attraverso screening e giornate di prevenzione con il supporto di ambasciate e tavole rotonde su salute e diplomazia”. Patrizia Di Dio, console della Slovenia, ha richiamato il ruolo dei consoli nell’affrontare le sfide globali e nel rispondere allo stesso tempo alle necessità concrete dei cittadini stranieri presenti in città. “È un percorso che ha visto un lungo confronto tra le nostre istituzioni e che siamo sicuri porterà a una proficua collaborazione – spiega Antonello Cosenz, vicepresidente dell’Unione del Consoli Onorari di Italia – l’intento comune è quello di fornire supporto concreto ai cittadini”. Nel corso della serata, per celebrare i cento anni del Rotary Club Palermo, Poste Italiane ha rilasciato uno speciale annullo filatelico. “Il supporto dei Consolati in ambito sanitario è molto ampio e variegato . Da un lato come contatto diretto con le comunità straniere che vivono il nostro territorio e che necessitano di cure, dall’altro nell’incentivare uno scambio virtuoso di competenze e professionalità”- spiega il decano del Corpo Consolare, Antonio Di Fresco.

