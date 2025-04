Venerdì 09, maggio, alle 10, presso l’aula magna dell’ I.i.s “Leonardo” di Giarre, Walther Litteri, ex studente del liceo Leonardo, ingegnere spaziale, dottorando presso l’Aerospace Centre of Excellence, University of Strathclyde, Glasgow, in Scozia, tratterà un tema molto interessante ovvero le “Rotte celesti”, lezioni dal mare per l’esplorazione spaziale, partendo dunque dalla tradizione dei viaggi per mare, osservando le analogie e le differenze.

Dopo i saluti istituzionali del dirigente scolastico, dott.ssa Tiziana D’ Anna, l’astrodinamico Walter Litteri, progetterà una missione spaziale, partendo dalla storia di Johannes Kepler, Mikolaj Kopernik, Tycho Brahe, Galileo Galilei, fino ad arrivare all’ esplorazione della luna e degli altri corpi celesti, soffermandosi sulla tradizione dei viaggi in mare, osservando le moltissime analogie ma anche le differenze tra le missioni dei marinai e quelle degli astronauti.

Walter Litteri, ripostese doc, ha conseguito la patente nautica presso la locale sezione di Lni, quindi ha pensato di applicare i modelli di navigazione per mare a quelli per lo spazio, creando un collegamento tra argomenti diversi ma fondamentalmente simili.





Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

