Si è tenuta ieri, presso la sala riunioni del Comando della Polizia municipale di Palermo, un’assemblea sindacale del Csa in vista delle prossime elezioni Rsu, le Rappresentanze sindacali unitarie, che si terranno in tutti gli uffici pubblici d’Italia.

“Un momento di confronto con le colleghe e i colleghi – dice Nicolò Scaglione, dirigente sindacale Csa e candidato alle prossime Rsu del Comune di Palermo – per fare il punto sulle vertenze ancora aperte. In primis il rinnovo del contratto collettivo nazionale, ostaggio dell’ostracismo di alcuni sindacati che preferiscono anteporre logiche politiche al benessere dei lavoratori che rimane invece la stella polare per il Csa”.

Nel corso dell’assemblea, che ha fatto registrare un’alta partecipazione sia nel turno mattutino che pomeridiano, è stata presentata anche la lista dei candidati del Csa. In calendario, nelle prossime settimane, altre assemblee, tra cui quella di lunedì 31 marzo ai Cantieri culturali della Zisa per tutti i dipendenti comunali.

“Ci siamo focalizzati sulle problematiche che riguardano in modo particolare i vigili urbani di Palermo – continua Scaglione – che hanno bisogno di tutele e nuove assunzioni. La carenza di personale è un problema cronico che non può essere risolto con poche decine di nuove unità, per quanto importanti: servono investimenti seri per offrire servizi adeguati nel rispetto dei lavoratori”.

