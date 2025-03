Palermo 14 marzo 2025 – Oggi la scadenza per la presentazione delle liste dei candidati per le elezioni delle Rsu 2025 in tutti i settori del pubblico impiego. L’Fp Cgil Palermo schiera in campo un totale di circa 500 candidati, di cui il 41 per cento donne, per un totale di oltre 120 liste ”frutto di un lavoro capillare portato avanti negli anni a tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del pubblico impiego”.



Con la chiusura delle liste, si conclude oggi la prima fase della campagna elettorale per il rinnovo delle rappresentanze dei lavoratori che vede coinvolta la Fp Cgil Palermo nei settori: funzioni centrali, sanità pubblica e funzioni locali.



Le elezioni si terranno il 14, il 15 e il 16 aprile in tutta Italia e coinvolgeranno a Palermo per il comparto funzioni locali i lavoratori pubblici degli 82 comuni della provincia, della città metropolitana, dello Iacp. Per il comparto funzioni centrali, parteciperanno al voto i dipendenti dei ministeri, degli enti pubblici non economici, delle agenzie fiscali e degli ordini professionali. E per la sanità: le aziende sanitarie di Palermo e provincia ovvero l’Asp, il Civico, Villa Sofia Cervello, l’istituto Zooprofilattico e l’Arpa.



“Abbiamo registrato un’elevata percentuale di candidati giovani, oltre che di donne soprattutto nel comparto delle funzioni centrale, che ha visto l’ingresso negli ultimi anni di tanti giovani laureati con elevate professionalità – spiega il segretario generale Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso – La campagna elettorale entrerà nel vivo a partire da lunedì e sarà una campagna incentrata su un’azione sindacale che dal livello nazionale al livello locale è mirata alla difesa e alla dignità del lavoro pubblico, alla lotta per contratti e salari dignitosi. E a quella per un sindacato che non si è arreso alla svalorizzazione e alla privatizzazione dei servizi pubblici ma che si configura come argine all’impoverimento delle lavoratrici e dei lavoratori e alla marginalizzazione delle professionalità e del ruolo delle organizzazioni sindacali. No a caso lo slogan scelto dalla Fp Cgil a livello nazionale è ‘Il sindacato per davvero’”.



Oltre alla presenza costante nei luoghi di lavoro, che ha visto e vedrà l’organizzazione di assemblee in tutte le amministrazioni, l’Fp Cgil Palermo la prossima settimana organizzerà tre grandi assemblee pubbliche, aperte a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori.



Si parte martedì 18 con l’assemblea del comparto funzioni centrali, che si terrà dalle ore 9.30 presso la Cgil Sicilia, in via Bernabei, alla quale parteciperà il segretario nazionale Fp Cgil Florindo Oliverio.



Si continua il 20 marzo a Villa delle Ginestre, dalle ore 9.30, con l’assemblea dei lavoratori della sanità pubblica, con la presenza di Michele Vannini, segretario nazionale Fp Cgil. E per finire: venerdì 24, ore 9.30, ai Cantieri culturali alla Zisa, presso il cinema De Seta, l’assemblea dei lavoratori del comparto funzioni locali alla presenza della segretaria nazionale Tatiana Cazzaniga.



“Registriamo grande entusiasmo da parte dei candidati – prosegue Gattuso – che hanno scelto di stare a fianco alla Cgil anche per difendere il diritto alla democrazia e al protagonismo dei lavoratori nei luoghi di lavoro. A proposito di democrazia, l’occasione ovviamente sarà importate anche per informare a partire dai luoghi di lavoro tutta la cittadinanza sui temi al centro del referendum dell’8 e 9 giugno”.





