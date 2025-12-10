Saranno due gli appuntamenti di grande rilievo culturale, dedicati alla celebrazione dell’eredità normanna e della nascita del Regno di Sicilia, che si svolgeranno lunedì 15 e domenica 21 dicembre a Palazzo dei Normanni. A promuoverli è l’Associazione Nazionale Cultura e Rievocazione “Croce Normanna di Ruggero II”, con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Palermo 400°+1 anniversario di Santa Rosalia

Le giornate, articolate in un convegno di approfondimento storico e in una rievocazione teatrale aperta al pubblico, intendono riportare al centro del dibattito culturale la straordinaria modernità del progetto politico di Ruggero II e il ruolo decisivo che ebbe nella definizione dell’identità siciliana e mediterranea.

IL CONVEGNO

“Ruggero 1130: la nascita di un Regno” è il titolo del convegno in programma alle 15.30 di lunedì 15 dicembre nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni che riunirà studiosi, docenti e rappresentanti del mondo culturale in un confronto dedicato alla formazione del Regno di Sicilia, alle innovazioni amministrative introdotte dai Normanni e al carattere multiculturale che rese il dominio degli Altavilla un unicum nel panorama europeo.

Nel corso dell’incontro sarà presentato anche il progetto culturale “Il mio nome è Ruggero”, tratto dal romanzo storico inedito dell’architetto Diego Leggio, che funge da canovaccio e supporto narrativo alle attività divulgative dell’Associazione. Ne parleranno: Diego Leggio, storico, autore e ricercatore; Maria Pia Esposito, vicepresidente dell’associazione, artista e restauratrice; Vincenzo Arena, segretario ed economista; la tesoriera Roberta Strano, scrittrice e giornalista. Parteciperanno Mariano Lanza, storico e scrittore, autore di opere sulla Sicilia normanna, e Giuseppe Bagnasco, storico, poeta, saggista e critico letterario, fondatore e promotore di numerosi premi e associazioni culturali.

L’evento si svolgerà in collaborazione con il Liceo Classico Internazionale “Giovanni Meli”, rappresentato dalle professoresse Chiara Barraco e Nuria Rojas.

LA RIEVOCAZIONE STORICA

“L’Incoronazione di Re Ruggero II”

Il secondo appuntamento, in programma alle 16 di domenica 21 dicembre, offrirà una fedele ricostruzione del rito d’incoronazione di Ruggero II, riportando in vita atmosfere, costumi e cerimoniali della corte normanna.

La rievocazione, affidata alla direzione artistica del regista Alessandro La Barbera (associazione Ananche) e dell’Avv. Fabio Punzi (Fuori Tema ETS), vedrà la partecipazione di oltre 40 figuranti, tra cui gli studenti del Liceo “Giovanni Meli” e membri delle associazioni culturali coinvolte.

Un evento altamente suggestivo, pensato per restituire al pubblico la solennità di un momento storico che segnò l’avvio di una delle realtà politiche più brillanti del Medioevo europeo.

Il Corteo seguirà il seguente percorso:

partenza del corteo storico alle ore 16:00 da Porta Felice, da qui si arriverà fino ai 4 Canti dove è prevista una sosta, per poi proseguire lungo il Cassaro fino al Piano della Cattedrale dove sul Sagrato e Portale d’ingresso avrà luogo la teatrale rappresentazione storica dell’incoronazione.

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE – ARCH. DIEGO LEGGIO

«Da nove anni la nostra missione è riportare al centro dell’attenzione la figura di Ruggero II, un sovrano illuminato che seppe unire popoli, arti e culture diverse in un progetto politico unico nel Mediterraneo medievale. La nostra associazione nasce proprio dall’esigenza di ridare voce a un’identità siciliana troppo spesso dimenticata.»

«Attraverso il linguaggio universale della comunicazione visiva ̶ prosegue il presidente Diego Leggio ̶ le rievocazioni storiche diventano strumenti di edutainment: educazione e intrattenimento insieme, per coinvolgere il pubblico e raccontare la grandezza degli Altavilla. Riproporre oggi l’incoronazione di Ruggero II, non è soltanto un atto commemorativo, ma un invito a riscoprire il valore culturale, artistico e spirituale di un’epoca che ha gettato le basi della nostra storia».

Si ringraziano per il patrocinio e la collaborazione nella realizzazione degli eventi: ARS – Assemblea Regionale Siciliana; il Comune di Palermo 400°+1anniversario di Santa Rosalia – Palazzo dei Normanni; Ananche – Compagnia Teatrale ; Anvcs Rete 100 Passi; Liceo Classico Internazionale “Giovanni Meli”, Fuori Tema ETS-

