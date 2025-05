Dopo la 40^ Lifestar Malta Marathon e la VIII “Di corsa per Telethon”, il circuito internazionale Running Sicily- Coppa PackItalia, organizzato dall’ASD di Nando Sorbello, farà tappa il 22 giugno a Sant’Alfio per la 10 Km del Castagno dei Cento Cavalli – Gara della Pace – Trofeo PackItalia , manifestazione che si identifica in un vero e proprio mix di sport, cultura e internazionalità.

UN PERCORSO TECNICO E CERTIFICATO – La competizione si articolerà su un percorso (omologato dal misuratore FIDAL nazionale, Giuseppe Sclafani) di 4 giri da 2,5 km per un totale di 10 km. In programma anche la Walkathon (camminata non competitiva) sulla stessa distanza ed un’altra sul singolo giro da 2,5 km. La gara sarà valida, anche, come terza tappa del circuito Etna Running 2025.

TANTI SERVIZI PER GLI ISCRITTI – La quota di partecipazione è di 10 euro fino al 31 maggio, per poi aumentare a 15 euro dal primo giugno. Con l’iscrizione, ogni atleta riceverà: pettorale e chip elettronico, maglia tecnica, uno zainetto personalizzato, la medaglia di partecipazione in legno con QR code per consultare subito le classifiche. Al termine della gara dei 10 km. saranno premiati i primi 3 classificazioni di ogni categoria (maschile e femminile).

OSPITE D’ONORE BOGUSŁAW MAMIŃSKI – Il polacco Bogusław Mamiński, autentica leggenda dell’atletica leggera internazionale – vincitore della medaglia d’argento nei 3.000 siepi agli Europei di Atene nel 1982 e ai mondiali di Helsinki dell’anno successivo, sarà l’ospite d’onore a Sant’Alfio della prima edizione la 10 Km del Castagno dei Cento Cavalli – Gara della Pace – Trofeo PackItalia. Una presenza, non simbolica, perché Mamiński sarà in gara tra gli amatori, insieme ad altri 10 atleti polacchi

TERRITORIO E ACCOGLIENZA – Non solo sport: al termine della gara, tutti i partecipanti potranno gustare un ricco ristoro finale con prodotti tipici locali, tra cui nocciole sgusciate, pasta di mandorla e pizza siciliana. La corsa si inserisce emblematicamente nella visione del Running Sicily che conferma così la sua vocazione ad unire agonismo, cultura e promozione del territorio, con eventi di qualità e una visione realmente internazionale.

BUS IN PARTENZA DA PALERMO – L’organizzazione dell’Asd Agex ha anche organizzato un prezzo promozionale dei pullman speciali per gli atleti della Sicilia occidentale che vorranno raggiungere Sant’Alfio per partecipare alla gara. Il costo è di 34 euro per gli atleti e comprende: il viaggio di andata e ritorno da Palermo, la quota di iscrizione alla 10 Km. ed il relativo pacco gara, il pranzo ed il 10% di sconto al Sicilia Outlet Village dove il pullman farà sosta nel pomeriggio del 22 giugno (di ritorno da Sant’Alfio) per consentire ai partecipanti anche un momento di condivisione e shopping nella struttura di Agira. Il costo per gli accompagnatori (che non parteciperanno alla gara) è di 24 euro. Per informazioni e prenotazioni si invita a telefonare al numero 349 4424220.

