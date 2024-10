Una stagione che ha saputo registrare presenze senza precedenti, consacrando ancora una volta l’importanza dei festival del cinema come piattaforma di eccellenza per la presentazione e la valorizzazione del cinema a livello globale





Con questi ultimi appuntamenti, il Coordinamento dei Festival di Cinema (FCS) si conferma come uno degli epicentri culturali della Sicilia, capace di attirare l’attenzione non solo del pubblico locale, ma anche di quello nazionale e internazionale. FCS è presieduto da Cateno Piazza e riunisce ventinove tra i festival più importanti dell’isola, sono presenti in oltre 23 comuni siciliani con 150 giorni di cinema che coinvolgono tutte le provincie siciliane.



Dal 31 ottobre al 4 novembre, la Città di Noto ospita ospiterà la 9a edizione di Documentaria, Festival del Cinema Documentario. In programma 5 intere giornate di eventi gratuiti aperti a tutti e tutte: incontri, anteprime, workshop, masterclass, talks, proiezioni speciali, premiazioni, tanti ospiti e due concorsi cinematografici per conoscere – in compagnia dei registi e delle registe in sala – alcune delle opere più interessanti del panorama documentaristico contemporaneo.



Magma – Mostra di Cinema Breve, in arrivo la 23esima edizione del festival internazionale di corti, dal 7 al 9 novembre Acireale torna patria del cinema breve. Ventisei film da 16 Paesi, selezionati tra le oltre 600 pellicole provenienti da tutto il mondo e arrivate al team di valutazione dell’associazione culturale Scarti. Ci sarà spazio per la Sicilia vista dagli autori di Insula, per la videoarte di Eksperimenta e i lavori degli studenti dell’Accademia di Belle Arti, per seminari, spettacoli dal vivo e per tantissimi ospiti che arricchiranno il cartellone del festival.



Dal 9 al 17 novembre 2024, Palermo ospiterà la 46esima edizione dell’Efebo d’Oro Film Festival, uno degli eventi più attesi per gli amanti del cinema e della letteratura. Tra i protagonisti di questa edizione, il regista e sceneggiatore francese Bertrand Bonello, che presiederà la giuria del concorso internazionale dedicato ai film tratti da opere letterarie, concorso che lo ha visto vincitore lo scorso anno con La Bête. Per la prima volta a Palermo, Bonello presenterà una selezione dei suoi lavori più significativi e terrà una masterclass, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino la sua visione cinematografica.



Dal 13 al 17 novembre 2024, si svolgerà il 13. Catania Film Fest impegnato nella diffusione, promozione e valorizzazione di film, documentari e cortometraggi indipendenti italiani, europei e dei paesi del Mediterraneo, presso l’Auditorium “Concetto Marchesi” – Palazzo della Cultura di Catania (mercoledì 13 novembre) e gli spazi di Zo Centro Culture Contemporanee (da giovedì 14 a domenica 17 novembre). Il programma del Catania Film Fest prevede: trentanove film in concorso da 16 nazionalità, sei film indipendenti italiani, cinque film indipendenti Europei e del Mediterraneo e 28 corti Europei e del Mediterraneo, tra anteprime assolute italiane. Focus sul cinema greco.



Via dei Corti – Festival Indipendente di Cinema Breve che oggi è giunto alla sua 10a edizione che avrà luogo a Gravina di Catania, presso l’Auditorium Angelo Musco dal 28 novembre all’1 dicembre 2024. Il Comune di Gravina di Catania e le associazioni Gravina Arte e No_Name promuovono il territorio attraverso la cultura. Una cultura che trova una sinergia particolare nel rapporto tra cinema e creatività. In un momento come quello di oggi, dove l’arte e soprattutto il cinema rischiano di essere sopraffatti dall’apatia generale, manifestazioni di questo tipo hanno il presupposto di convogliare le energie innovative in qualcosa di artistico e universale. Ecco perché il Festival è aperto a tutti senza distinzione di età e nazione.



Il Messina Film Festival – Cinema&Opera si svolgerà dal 30 novembre al 7 dicembre, unica manifestazione italiana dedicata al rapporto tra il cinema e l’opera lirica. Oltre cinquanta opere proiettate tra lungometraggi, documentari, cortometraggi e spot pubblicitari, tutti legati da un filo comune. L’uso di musica o arie d’opera o ambientazione in teatri lirici. Il concorso cortometraggi prevede sedici opere provenienti da otto diversi paesi del mondo. La Giuria è costituita da due registi, Fabio Mollo e Anne-Riita Ciccone e da una cantante lirica e rap, Leti Dafne. La serata finale vedrà la partecipazione di Stefania Sandrelli in un reading musicale che la vedrà protagonista con un testo su Cavalleria rusticana riletta attraverso lo sguardo di Santuzza.



Dal 2 al 5 dicembre, si svolgerà la 12esima edizione del Vittoria Peace Film Fest, una manifestazione dedicata ai film, corti e documentari che raccontano la pace, la non violenza, il dialogo tra le culture, la gestione dei conflitti e il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente.



Versi di luce – Festival Internazionale di Cinemapoesia, si svolgerà dal 10 al 14 dicembre a Gela e Modica. Il festival ha raggiunto la sua 16 edizione e accoglie poeti, videografi, registi, scrittori e qualsiasi artista che si occupa del tema del festival: cinema e poesia. La sezione cinema è dedicata a cortometraggi di videopoesia, cortometraggi di finzione, videoclip e lungometraggi.



Il Coordinamento ha saputo guardare avanti e programmare una stagione 2024 che ha registrato presenze senza precedenti, consacrando ancora una volta l’importanza dei festival del cinema come piattaforma di eccellenza per la presentazione e la valorizzazione del cinema a livello globale.









