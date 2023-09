La IV Direzione “Edilizia Metropolitana e Istruzione” della Città Metropolitana di Messina, diretta dal dott. Biagio Privitera, ha affidato alla ditta Giada Costruzioni S.R.L. di Ventimiglia di Sicilia gli interventi di realizzazione della nuova palestra dell’I.T.I.S. “E. Torricelli” di Sant’Agata Militello.

L’importo complessivo progettuale ammonta a 1.859.000,00 euro mentre l’importo contrattuale netto è di 1.063.667,07 euro, compresi oneri di sicurezza e costi manodopera, oltre I.V.A..

Il progetto prevede la realizzazione di una palestra regolamentare di tipo B1, lo spazio di attività dell’impianto sportivo sarà di ml 14.00 x ml 26.00 con altezza minima di 7,00 metri; la struttura sarà dotata di servizi igienici, spogliatoi, attrezzeria e un locale tecnico.

Per garantire, all’interno dello stabile, un’illuminazione naturale, sono state previste ampie vetrate schermate esternamente.

I fondi rientrano nell’ambito del Piano di Edilizia Scolastica Missione 4 – Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Rosario Bonanno mentre il progetto definitivo ed esecutivo è stato redatto dall’arch. Massimo Pintaudi, con la collaborazione del geologo Antonio Scurria per la relazione geologica e il piano di indagini geognostiche.

Il Responsabile dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale

Addetto Stampa dott. Giuseppe Spanò

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.