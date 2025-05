CALTAGIRONE. “Madre Ceramica” è il titolo della Collettiva Ceramiste di Caltagirone che sarà inaugurata sabato 17 maggio, alle ore 18.30, presso il Museo “Hoffmann” che ha sede in via Stazione Isolamento 51, nella zona nord della città. L’esposizione è curata dalla ceramista Anna Romano e rientra nell’ambito di Buongiorno Ceramica! – La festa diffusa delle “Città della Ceramica”, l’evento nazionale promosso dall’AiCC (Associazione italiana Città della Ceramica) che si svolgerà sabato 17 e domenica 18 maggio. Saranno due giornate ricche di arte, cultura e spettacolo, quale omaggio alla creatività, alla materia e all’identità. E domenica 18 maggio, dalle ore 10 alle ore 18, si potrà assistere dal vivo a varie dimostrazioni di lavorazione, modellazione e decorazione da parte di ben venti maestre “artigiane” ceramiste partecipanti, le quali realizzeranno con le proprie mani delle opere che rimarranno esposte al pubblico fino al prossimo 30 giugno. Peraltro, nel pomeriggio di domenica, allieve ed allievi della Scuola regionale per estetiste ed acconciatori “Alta Formazione” di Catania e Caltagirone daranno vita a una straordinaria perfomance di body art, lavorando sul corpo di modelle, con decorazioni tipiche della ceramica di Caltagirone.





Il professore Antonio Navanzino, direttore del Museo “Hoffman” di Caltagirone, ricorda che <<questa suggestiva struttura museale è sempre pronta ad accogliere eventi di una certa qualità, come Buongiorno Ceramica, in occasione del quale tutte le città più importanti “città della ceramica” creano un momento di diffusione e di bellezza. Non a caso, grazie alle opere realizzate dalle venti ceramiste “artigiane” caltagironesi prenderà vita una singolare collettiva, tutta al femminile, ospitata all’interno delle suggestive gallerie del Museo Hoffmann che hanno già esposto le opere dell’elegante e raffinata pittrice Eleonora Pedilarco e le indimenticabili fotografie del professionista Andrea Annaloro.





Ringrazio i gestori di questa struttura museale, i caltagironesi Gianluca Iurato e Salvatore Raccuglia, sottolineando che le iniziative avranno sempre un rapporto di collaborazione con l’amministrazione comunale>>. Anna Romano, ceramista e curatrice della mostra “Madre Ceramica”, sottolinea che <<questo evento intende celebrare la ceramica come espressione viva, femminile e contemporanea, nella cornice della capitale siciliana dell’argilla>>. Gianluca Iurato e Salvatore Raccuglia, gestori del Museo, oltre a ricordare che esso è aperto da venerdì a domenica, dalle ore 17 alle ore 23, dichiarano che <<sotto la direzione attenta e illuminata di Antonino Navanzino, questa volta siamo onorati di ospitare l’edizione 2025 di Buongiorno Ceramica! E’ un evento che, attraverso questa mostra, rende omaggio al cuore pulsante dell’arte ceramica: le mani, le storie e la visione delle donne. “Ars longa, vita brevis”: l’arte resiste al tempo, e in queste opere vivono secoli di saperi tramandati, oggi reinterpretati da una nuova generazione di ceramiste. “Feminae formam dant figlinis”: sono le donne a dare forma all’argilla, a trasformarla in racconto, memoria, identità. Caltagirone, culla di questa tradizione, si conferma ancora una volta luogo simbolo della ceramica italiana, dove passato e futuro si incontrano. Invitiamo il pubblico a partecipare al taglio del nastro inaugurale – afferma Salvatore Raccuglia -, che si terrà sabato 17 maggio, alle 18.30, per dare ufficialmente avvio a un’esposizione significativa che parla non solo di arte, ma di cultura, radici e visioni al femminile>>.





