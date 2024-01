Si terrà sabato 20 gennaio con inizio alle ore 21, il secondo appuntamento della Rassegna “Arte, Musica, Kultura” organizzata dal CineTeatro Rivoli, con la direzione artistica di Piero Indelicato. Si tratta della commedia dal titolo “Come fosse amore” di Marco Cavallaro, per la regia di Marco Cavallaro, con Anna Bellucci, Marco Cavallaro, Alessia Francescangeli, Ludovica Bei, Peppe Piromalli e Viviana Colais.

Qual è il tema?

Quando le delusioni d’amore trovano sfogo in un rifiuto totale per il sentimento stesso, come si può tornare ad amare? Tre donne, totalmente differenti tra di loro, fanno ricorso ad una terapeuta per riparare il loro cuore infranto, ma nessuna di loro sa che anche la stessa terapeuta ha il cuore infranto. E allora come far tornare la voglia di aprirsi al sentimento più importante della vita? Forse bisognerebbe scoprire quali sono i loro gusti e cercare “l’uomo ideale”. Riuscirà la terapeuta a salvare le ragazze, e anche se stessa, e trovare la felicità? Di certo serve l’aiuto… di un uomo… o più uomini… E se l’uomo in questione fosse tutti questi uomini messi insieme? Ecco che il delirio, di risate, inizia. Marco Cavallaro è autore altri di grandi successi tra i quali “That’s Amore”, “Se ti sposo mi rovino” e “Amore sono un po’ incinta”. Anche questa volta le risate non mancheranno.



Per assistere all’intera rassegna è possibile acquistare un abbonamento il cui costo è così suddiviso: 130 euro il primo settore, 110 il secondo settore e 85 euro la galleria.

Per informazioni, prenotazioni e prevendita è possibile chiamare ai numeri 3281578851 – 3285904588 – 3389068219 – 3477195881



È possibile acquistare i biglietti con carta del docente e App 18.

