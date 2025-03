Sabato 15 marzo alle ore 19, con ingresso pubblico alle ore 18 per il pubblico fino ad esaurimento posti, va in scena al Teatro “Salvatore Cicero” di Cefalù: “Arte_mi_Sia. Inchiesta sul bello e l’osceno” di Santi Cicardo, con Francesco Gulizzi, Enrica Volponi Spena, paesaggi sonori e immagini di Leonardo Bruno, regia di Santi Cicardo. Lo spettacolo è il terzo appuntamento della rassegna di Teatro Contemporaneo “Marea”, la cui direzione artistica è firmata dallo stesso Cicardo con cui abbiamo avuto il piacere di scambiare due chiacchiere sullo spettacolo.

“Arte_mi_Sia. Inchiesta sul bello e l’osceno” è uno spettacolo-inchiesta sullo stupro che la pittrice Artemisia Gentileschi subisce nel 1611 da parte di Agostino Tassi, suo maestro di prospettiva. “La genesi dello spettacolo – afferma il regista Santi Cicardo – è molteplice. Già nel 2018 in compagnia avevamo trattato il tema del femminicidio attraverso una rilettura dell’Otello di Shakespeare, in quel caso il nostro focus si era concentrato sulla mente del maschio, che per gelosia e “per amore” decide di uccidere la donna amata. Sentivamo l’esigenza di indagare l’altra faccia della medaglia, ossia l’animo e il corpo di una vittima di violenza. Nel 2021 mi trovavo a Firenze alla galleria degli Uffizi davanti al dipinto più noto di Artemisia Gentileschi “Giuditta decapita Oloferne”, e in quella occasione mi sono detto che la protagonista di un nostro nuovo spettacolo che s’interrogasse sulla violenza contro le donne, non poteva che essere lei.

“Lo stupro – continua Cicardo – è un esempio plastico di una cultura patriarcale e maschilista, in cui la donna è declassata a mero oggetto di desiderio e relegata socialmente a un ruolo ancillare rispetto al maschio. Lo stupro di Artemisia poi è il primo caso nella storia di violenza sessuale di cui conosciamo i particolari grazie agli atti del processo che si tenne nel 1612. Un altro elemento chiave che ci ha indotti a produrre questo spettacolo-inchiesta è la determinazione e la forza con cui una ragazza di appena diciotto anni, nonostante un ambiente ostile, la pittura come tutta l’arte in generale era un campo esclusivamente maschile, riesce ad autodeterminarsi e ad affermare il suo talento.

Lo spettacolo è inserito nel cartellone “Marea” in corso al teatro Cicero. “Sono stato felicissimo al limite dell’imbarazzo – ricorda Santi Cicardo – quando al termine del nostro spettacolo “Otello&Desdemona o del femminicidio”, il sindaco Daniele Tumminello e l’assessore al Turismo Rosario Lapunzina mi hanno proposto di poter organizzare una piccola rassegna di teatro contemporaneo. Credo che l’impegno dell’amministrazione comunale di Cefalù nell’offrire ben due rassegne teatrali, testimoni di quanto la stessa consideri il teatro, non una mera forma di spettacolo, ma uno strumento di impegno civico e un modo per fare e sentirsi comunità. Anche la scelta dell’ingresso gratuito va in questa direzione, ribadisce che in un epoca di commercializzazione e di profitto l’accesso alla cultura deve essere garantito a tutti. Un teatro di tutti e per tutti.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.