L’associazione A.C.S.D H.I.M.E.R.A. APS ha dato vita al progetto “Fattore I.C.S – Inclusione, crescita e sport”, cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale e dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro nell’ambito dell’Avviso Pubblico di cui al D.D.G. 976 del 22/06/2022.



L’evento si svolgerà a Palermo, presso i locali dell’associazione Asdc Con Paolo nell’isola che non c’è, sita in via Braille al civico 5. L’evento prenderà il via dopo le 16 di sabato 13 aprile.

Verrà installato un vero e proprio villaggio sportivo itinerante, allestito con pannelli descrittivi varie tematiche sportive (i benefici dello sport, sport e alimentazione, le linee guida sull’attività fisica e comportamento sedentario dell’OMS, storia e simbolo delle paralimpiadi, ecc) e comprendente diverse tipologie di discipline sportive, attraverso cui si è data la possibilità a bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 24 anni, destinatari diretti della proposta progettuale, di cimentarsi nelle varie attività.

L’obiettivo dell’associazione vuole essere quello di promuovere la pratica motoria, aumentando le opportunità di partecipazione, prevenire fenomeni di emarginazione sociale e potenziare le abilità socio-relazionali.

La manifestazione si è svolta con la preziosa collaborazione dell’associazione Asdc con Paolo nell’isola che non c’è.

Luogo: Associazione, Via Braille, 5, PALERMO, PALERMO, SICILIA

