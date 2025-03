“La Lega si conferma l’unico partito che lavora concretamente per la pace, senza ipocrisie e senza strumentalizzazioni. Ad affermarlo Sabrina Figuccia, coordinatore provinciale della Lega, che prosegue: “Mentre noi ci impegniamo per soluzioni diplomatiche e per il bene dei cittadini, il Partito Democratico continua a muoversi con logiche che alimentano tensioni internazionali, favorendo solo giochi di potere e spese senza controllo. È inaccettabile vedere come, anziché lavorare per il dialogo e la stabilità, il PD perseveri in politiche che non fanno altro che fomentare conflitti, con scelte che penalizzano l’Italia ei suoi cittadini. La nostra priorità resta la tutela degli italiani e la costruzione di un futuro di pace e sicurezza per tutti.”

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.