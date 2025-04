“Oggi è un giorno importante per la Lega: con la presentazione della lista per le elezioni della Città Metropolitana, testimoniamo la solidità e la crescita del nostro partito sul territorio. Un’occasione fondamentale per rafforzare la presenza della Lega nelle istituzioni e continuare a portare avanti un progetto politico concreto e vicino ai cittadini.”





Lo dichiara Sabrina Figuccia, coordinatore provinciale della Lega per Palermo, a margine della presentazione della lista per le elezioni della Città Metropolitana.





“È motivo di orgoglio poter contare su una lista forte, coesa e altamente competitiva – prosegue Figuccia – composta da donne e uomini che rappresentano al meglio i valori del nostro movimento e che sono pronti a lavorare con impegno per il futuro della nostra città.”





“Un sentito ringraziamento va al nostro segretario regionale Nino Germanà, al segretario federale Matteo Salvini e a tutta la squadra della Lega in Sicilia per il grande supporto e per il lavoro che ci consente di affrontare questa sfida con entusiasmo, determinazione e spirito di servizio.”





Di seguito la lista dei 18 candidati:





1. Anello Alessandro Consigliere Palermo

2. Calì Giuseppe consigliere Godrano

3. Cusimano Rosaria consigliera Torretta

4. Cuttitta francesco Consigliere di Campofelice di Fitalia

5. Di Giacinto Giovanni Sindaco Casteldaccia

6. Di Stefano Giuseppina Consigliera Santa Cristina Gela

7. Gippetto Giusta Consigliera Bolognetta

8. Guarrera marisa Consigliera Alimena

9. Gurrado Francesco Consigliere Bagheria

10. Guttilla Franco Consigliere Casteldaccia

11. Intravaia Antonino consigliere Torretta

12. Mazzola Tiziana consigliera Lascari

13. Re Salvatore Consigliere Godrano

14. Sciascia Fabio Consigliere Termini Imerese

15. Scrivano Giuseppe Sindaco Alimena

16. Siragusa Linda consigliera Caccamo

17. Tarantino Stefania consigliera Santa Flavia

18. Tardiolo Francesca Marzia Consigliera Cefala Diana

