“La politica dei figli e dei figliastri. A questo ci ha ormai tristemente abituato il centrodestra al governo della Regione. L’ultima esternazione del presidente Schifani ha davvero del grottesco: annuncia misure straordinarie per arginare la crisi agrumicola nella Sicilia Orientale e non spende una parola per i viticoltori che da mesi annaspano nella parte Occidentale dell’isola, dove insistono le province più vitate d’Italia. Mi chiedo come faccia il presidente Schifani a non vergognarsi delle sue parole: le migliaia di famiglie in difficoltà, carissimo presidente, sono in tutta la Sicilia e non solo nella parte orientale. Centinaia di migliaia di piccoli agricoltori rischiano di fallire e abbandonare le proprie terre e le proprie colture, mentre le cantine sociali soffrono a favore dei soliti noti. Da mesi attendono un segnale da questo governo regionale, da mesi attendono che in Finanziaria si trovi spazio e fondi per le loro necessità. E invece lei che fa? Se ne esce con l’ultima trovata della crisi agrumicola”.

E’ amaro lo sfogo del deputato trapanese del PD Dario Safina che da mesi si batte al fianco dei vitivinicoltori trapanesi affinché ottengano i giusti ristori dopo l’ultima disastrosa annata.

“Senza nulla togliere ai coltivatori della parte orientale della nostra isola, anch’essi certamente in seria difficoltà, – conclude Safina – Schifani e i suoi dovrebbero aprire gli occhi e guardare anche altrove. Siete al governo di tutta la regione e non di una sola parte: non ci possono essere figli e figliastri quando si governa, non ve lo permetteremo!”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.