Il gruppo parlamentare all’ARS del PD, primo firmatario l’onorevole Dario Safina, ha presentato un’interpellanza a risposta orale al presidente della Regione Siciliana, all’assessore regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo e all’assessore regionale ai Beni culturali e dell’Identità Siciliana, per sollecitare l’intervento atto a rimuovere le gravi criticità riscontrate a seguito dei lavori di manutenzione ed adeguamento agli impianti del Teatro “Eliodoro Sollima” di Marsala.

I deputati regionali sottolineano il fatto che i lavori nell’importante teatro costruito all’inizio dell’800 e considerato uno dei più importanti spazi culturali della Sicilia, sono stati operati sotto la supervisione dell’Amministrazione comunale e dei Vigili del Fuoco ma, evidentemente, con poca efficacia considerato il fatto che l’esecuzione dei suddetti lavori avrebbe alterato la colorazione delle decorazioni del teatro, appesantendo la bellezza degli affreschi presenti, dando ai palchetti ed al soffitto un aspetto più lucido, non fedele alla riproduzione originaria e modificandone parzialmente i connotati, arrecando evidenti alterazioni cromatiche, così come la verniciatura delle parti lignee che avrebbe dovuto essere compiuta con prodotti termoresistenti adeguati.

“Il danno materiale prodotto risulta evidente – afferma l’onorevole Safina – e, cosa ancora più grave da aggiungere al non accurato controllo da parte di Vigili del Fuoco e Amministrazione Comunale di Marsala, l’esecuzione di tali lavori è avvenuta senza il prescritto parere della Soprintendenza di Trapani che, attualmente, sta effettuando i dovuti accertamenti tecnici“.

“Riteniamo che la Regione, tramite gli Assessorati preposti, debba immediatamente intervenire – conclude il parlamentare del PD – prevedendo immediatamente lo stanziamento finanziario delle risorse necessarie al ripristino dello stato dei luoghi“.

L’Onorevole Safina, infine, lancia un messaggio politico: “Alle forze politiche marsalesi e a tutti i cittadini marsalesi un invito ad essere ancora più presenti e costanti nell’opera di controllo di ciò che l’Amministrazione Grillo pone in essere (o non pone affatto in essere), poiché non venga più consentito un vituperio del genere nella bellissima città di Marsala”.

