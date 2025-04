“La Sagra dei Sapori e dei Saperi di Vizzini, meglio conosciuta come Sagra della Ricotta, rappresenta ogni anno un momento di celebrazione della cultura gastronomica siciliana. Tuttavia, oltre alla valorizzazione delle eccellenze locali, l’edizione di quest’anno ha assunto una profonda valenza sociale ed educativa, ponendo al centro il tema dell’accoglienza e della solidarietà, in linea con il messaggio di Papa Francesco. Come Presidente di ALS-MCL Sicilia, ho avuto il piacere di partecipare all’avvio di questa manifestazione, riconoscendo l’importanza di un dialogo aperto tra culture e realtà sociali diverse. La presenza degli ospiti delle strutture MSNA e del gruppo appartamento Vizzini Ord ha reso ancora più significativo il messaggio di inclusione, sottolineando il valore della convivenza e dello scambio interculturale. Un Grazie alla Comunità di Vizzini. L’amministrazione Ferraro del Comune di Vizzini ha dimostrato ancora una volta grande sensibilità nel supportare iniziative capaci di unire il tessuto sociale locale con esperienze internazionali. Eventi come la Sagra dei Sapori e dei Saperi non sono solo celebrazioni culinarie, ma vere e proprie occasioni per riflettere sui valori che devono guidare il nostro vivere comune”. Le parole del presidente ALS-MCL Sicilia, Ulisse Privitelli.

