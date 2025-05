Dallo screening per il diabete a quello per il melanoma, dall’inserimento di microchip nei cani alla prevenzione delle malattie cardiovascolari: questi sono solo alcuni dei servizi che verranno offerti gratuitamente durante “la Notte della Prevenzione”.

L’evento, promosso dall’Ordine degli Infermieri di Palermo in collaborazione con l’Asp e l’Università di Palermo, si terrà sabato 10 maggio, dalle 15:00 alle 20:00, presso il presidio “Enrico Albanese”, situato in via Papa Sergio I a Palermo.

Nel dettaglio sarà possibile usufruire delle seguenti prestazioni: screening del cervicocarcinoma, screening delle malattie infettive trasmissibili sessualmente, screening del tumore alla mammella (con mammografia da eseguire a bordo del camper), screening del tumore al colon retto, screening logopedico pediatrico, screening pressorio, screening cardiovascolare (con visita, Ecg e ecocardiografia per over 50), screening oculistico adulti e pediatrico, screening diabete, screening melanoma, prevenzione randagismo, sportello amministrativo.

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi organizzati in vista della Giornata Internazionale dell’Infermiere, che si celebra il 12 maggio, e intende promuovere una cultura della prevenzione attiva e dell’accesso alla salute per tutti. “La prevenzione è il primo e più potente strumento di cura – afferma il presidente dell’Ordine degli Infermieri di Palermo, Antonino Amato – e questo Open day rappresenta un’occasione concreta per avvicinare i cittadini ai servizi sanitari. In un momento in cui la sanità è chiamata a rinnovarsi, il ruolo dell’infermiere si conferma centrale, non solo nella cura, ma anche nella promozione della salute e della consapevolezza.

Vogliamo che la Giornata dell’Infermiere sia un momento di riflessione e di azione e questa iniziativa ne è la prova concreta”.

