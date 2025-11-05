Si è ufficialmente insediato Salvo Arcidiacono come nuovo consigliere comunale di Motta Sant’Anastasia. La surroga è avvenuta durante l’ultima seduta del Consiglio comunale a seguito delle dimissioni del consigliere uscente nominato assessore.

Arcidiacono, esponente del Movimento per l’Autonomia – Grande Sicilia, ha espresso la propria soddisfazione e l’intenzione di intraprendere un percorso di collaborazione istituzionale nell’interesse della comunità mottese.





«Mi impegnerò a lavorare in modo costruttivo con l’Amministrazione e con tutti i Consiglieri – ha dichiarato dopo l’insediamento – con l’obiettivo di unire le forze per costruire un futuro migliore per la comunità di Motta Sant’Anastasia».

Arcidiacono ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare al fondatore del Movimento ed ex presidente della regione Raffaele Lombardo e a tutti gli esponenti del Mpa che lo hanno supportato durante la campagna elettorale: «Il mio impegno – ha detto – sarà quello di onorare i valori e la visione del nostro Movimento, lavorando con spirito di servizio e responsabilità per i cittadini di Motta».

Con l’ingresso di Salvo Arcidiacono, il Consiglio comunale di Motta Sant’Anastasia si arricchisce di nuove energie e di una voce attenta alle esigenze dei cittadini.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.