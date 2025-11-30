È appena trascorso un anno dalla nascita di SAMOT CHILD, ente del Terzo settore nato per offrire supporto ai bambini affetti da patologie inguaribili e alle loro famiglie. Una nuova e fondamentale realtà dedicata alle cure palliative pediatriche che cerca di riempire un vuoto nella sanità siciliana. La SAMOT lo ha fatto per anni occupandosi delle necessità anche dei più piccoli, mettendo a servizio le proprie equipe specializzate e multifunzionali. Un servizio trasformatosi in una realtà concreta e di riferimento che in un anno registra i primi frutti: la presa in carico precoce ha infatti portato dal mese di settembre ad un aumento del 45% dei pazienti in cura. “Accompagnare un bambino con una malattia inguaribile significa prendersi cura della sua vita, non della sua prognosi. Con SAMOT CHILD stiamo trasformando un vuoto in una presenza concreta, competente e indispensabile per tante famiglie”, ha sempre sottolineato la presidente Tania Piccione.

Oggi è possibile affermare a buon diritto che la nascita di SAMOT CHILD ha segnato un passo fondamentale verso un sistema di cure palliative pediatriche più equo e strutturato: non si limita al supporto medico, ma mira a creare una comunità solidale e informata, capace di affrontare con forza e compassione i momenti più difficili della vita. Ed in questo contesto si inserisce l’opera di sensibilizzazione portata avanti da anni dalla SAMOT, ovvero la necessità di un hospice pediatrico nella Sicilia occidentale. “È attivo un solo hospice pediatrico, la Casa del Bambino a Catania, con solo 5 posti letto per l’intero territorio regionale”, sottolinea Piccione. Una mancanza della quale a farne le spese sono i più piccoli assieme alle loro famiglie. L’hospice rappresenta un ponte ideale tra l’ospedale e il domicilio, ma a 15 anni di distanza dalla legge 38/2010 che ha sancito il diritto alle cure palliative pediatriche, si stima che ne abbia effettivamente accesso una quota esigua di bambini eleggibili in Sicilia, come nel resto d’Italia con differenze regionali. In Sicilia, in particolare, manca anche una rete pediatrica domiciliare di CPP, così come è ancora previsto dalla legge. I piani regionali di potenziamento delle cure palliative 2023–2025 indicano come obiettivi l’attivazione completa della rete regionale di CPP, il potenziamento dei posti letto in hospice pediatrici, lo sviluppo dell’assistenza domiciliare di CPP e il coordinamento regionale e la formazione specifica. Attivare una rete significherebbe quindi fornire una presa in carico globale e continua, attraverso i diversi contesti di cura (ospedale, hospice, domicilio), migliorando la qualità della vita e il benessere di tutto il nucleo familiare: “Ogni anno, in Italia, – conclude Piccione – sono circa 30mila i bambini che avrebbero bisogno di cure palliative pediatriche, sia a domicilio sia in hospice. Eppure, solo 1 su 4 riesce ad accedere a percorsi di cura adeguati e personalizzati”.







