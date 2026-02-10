L’Unione di Centro rafforza la propria presenza sul territorio nisseno e annuncia la nomina di Emilio Domenico Amico Roxas quale nuovo coordinatore politico per la città di San Cataldo. Una scelta che punta su esperienza, competenza e radicamento territoriale, elementi che da sempre contraddistinguono il profilo umano e professionale del neo coordinatore.

Volto noto e stimato sulla piazza sancataldese, Roxas vanta un articolato percorso professionale che lo ha visto protagonista in diversi settori del commercio, maturando una conoscenza concreta delle dinamiche imprenditoriali, delle esigenze delle famiglie e delle criticità del tessuto economico locale. Un’esperienza “sul campo” che gli ha consentito di acquisire competenze trasversali nella gestione aziendale, nella consulenza commerciale e nei rapporti con la clientela. Attualmente funzionario di Banca, coniuga preparazione tecnica con elevata sensibilità sociale. Sposato e padre di tre figli, incarna un modello di impegno fondato sui valori della famiglia, della responsabilità e del servizio alla comunità.





Soddisfazione è stata espressa dal coordinatore politico provinciale dell’Udc di Caltanissetta, Aldo Gesuè Allia, che ha dichiarato: “La scelta di Emilio Domenico Amico Roxas nasce dalla volontà di affidare la guida del partito a San Cataldo a una persona di comprovata esperienza, radicata nel territorio e capace di dialogare con tutte le componenti sociali. La sua preparazione professionale e la sua credibilità rappresentano un valore aggiunto per il nostro progetto politico provinciale”.

Anche il coordinatore politico regionale dell’Unione di Centro in Sicilia, On. Decio Terrana, ha voluto esprimere il proprio apprezzamento: “L’Udc continua a investire su figure serie, competenti e vicine ai cittadini. Emilio Domenico Amico Roxas incarna pienamente i valori del nostro partito: moderazione, responsabilità e attenzione concreta ai problemi delle famiglie e delle imprese. Sono certo che a San Cataldo saprà costruire un percorso di crescita politica fondato sull’ascolto e sulla partecipazione”.

Luogo: SAN CATALDO, CALTANISSETTA, SICILIA

